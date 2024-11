ANCI / TRA I 40 DELEGATI NAZIONALI ANCHE BIONDI E D'ALBERTO

Il presidente dell'Anci, Gaetano

Manfredi, ha nominato l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione,

formato dai delegati per materia, dai coordinatori delle conferenze e

delle consulte previste dallo Statuto e dal presidente del Consiglio

Nazionale, componente di diritto. Il presidente dell'Anci ha inoltre

nominato i vice presidenti nazionali dell'Associazione.

Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, pres del Consiglio

nazionale (membro di diritto) Vicepresidente vicario Daniele Silvetti

- sindaco di Ancona, Politiche del mare, demanio marittimo e porti.

Vicepresidenti sono Ciro Buonajuto - sindaco di Ercolano, Legalità,

gestione beni confiscati e giustizia, Massimo Cavazzana - sindaco di

Tribano, Politiche del lavoro, formazione e occupazione, Maria Luisa

Forte - sindaca di Campobasso, Mezzogiorno e politiche per la coesione

territoriale, Stefano Locatelli - vicedindaco Chiuduno, Turismo,

Stefano Lo Russo - sindaco di Torino, Politiche comunitarie e

internazionali Ignazio Messina - presidente consiglio comunale

Sciacca, Pubblica Amministrazione, personale e relazioni sindacali,

Osvaldo Napoli - consigliere comunale di Mompantero, Attività

produttive, commercio e Made in Italy, Mattia Palazzi - sindaco di

Mantova, Riforme istituzionali e autonomie, Vito Parisi - sindaco di

Ginosa, Trasporto Pubblico locale, traffico urbano e mobilità, Roberto

Pella - sindaco di Valdengo, Sport, salute, politiche giovanili e aree

interne, Claudio Scajola - sindaco di Imperia, Servizio civile,

volontariato e associazionismo, Alessandro Tomasi - sindaco di

Pistoia, Agenda digitale, innovazione tecnologica e intelligenza

artificiale.

Delegati sono stati nominati Pasquale Aliberti - sindaco di Scafati,

Urbanistica, rigenerazione urbana, periferie, Pierluigi Biondi -

sindaco dell'Aquila, Formazione amministratori e personale enti

associati, Anci Comunicare, Alessandro Canelli - sindaco di Novara,

Finanza locale, Elena Carnevali - sindaca di Bergamo, Istruzione e

politiche educative, Matilde Celentano - sindaca di Latina, Welfare e

politiche sociali, Mario Conte - sindaco di Treviso, Politiche

energetiche, Michele Conti - sindaco di Pisa, Agricoltura, sovranità

alimentare, promozione delle tipicità, Gianguido D'Alberto - sindaco

di Teramo, Immigrazione, politiche per l'integrazione e accoglienza,

Alberto De Toni - sindaco di Udine, Università e ricerca, Alan Fabbri

- sindaco di Ferrara, Protezione civile Giuseppe Falcomatà - sindaco

di Reggio Calabria, Servizi pubblici locali Vittoria Ferdinandi -

sindaca di Perugia, Pari Opportunità, famiglia e disabilità, Sara

Funaro - sindaca di Firenze, Politiche abitative, casa, arredo urbano,

Michele Guerra - sindaco di Parma, Cultura, musei, valorizzazione beni

storici e siti Unesco, Vito Leccese - sindaco di Bari, Sicurezza e

polizia municipale, Giuseppe Sacco - sindaco di Roccasecca, Politiche

ambientali e territorio, Enrico Trantino - sindaco di Catania,

Infrastrutture e lavori pubblici, Massimo Zedda - sindaco di Cagliari,

Riciclo e recupero rifiuti, valorizzazione materiali imballaggio.

Fanno inoltre parte dell'Ufficio di Presidenza Susanna Cenni, sindaca

di Poggibonsi, coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle

Associazioni regionali, Matteo Lepore, sindaco di Bologna,

coordinatore delle Città metropolitane , Giacomo Possamai, sindaco di

Vicenza, coordinatore della Consulta delle città capoluogo di

provincia, Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro,

coordinatore della Consulta nazionale dei piccoli comuni, Giulio

Tantillo, presidente consiglio comunale Palermo, coordinatore della

Conferenza dei consigli comunali.