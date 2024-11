VIDEO/ "AIUTATECI, ABBIAMO FREDDO", DORMONO IN STRADA QUATTRO GIOVANI MA STASERA FA FREDDO

"Per strada e con questo freddo abbiamo bisogno di spazio per quattro giovani". E' questo il messaggio arrivato stasera alla Mensa Multa Paucis ma nessuno a quest'ora (sono le 19) è riuscito a fornire una risposta. Come noto manca una struttura in città che possa accogliere questi stranieri che da giorni dornono tra la sede del Ruzzo e la Villa Comunale: per strada appunto. E' partita la gara di solidarietà ma non basta. Serve un rifugio: una casa. L'appello va al Comune soprattutto.

