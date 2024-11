GLI EVENTI DI NATALE A GIULIANOVA PORTANO IL 29 DICEMBRE IL CONCERTO DI CAPOSSELA E LA BELLA MOSTRA DI OLIVIERO TOSCANI

Due sono le location per gli eventi di Natale a Giulianova: al Lido, in piazza Fosse Ardeatine ci saranno tante attrazioni come cover band, coro gospel ed altri intrattenimenti musicali mentre il concerto di Capossela in programma per il 29 dicembre si svolgerà al Paese, in piazza Buozzi. Non mancheranno mostre a tema ed una mostra del grande fotografo Oliviero Toscani che si realizzerà nel Sotto Belvedere. Torna anche il teatro dialettale della Compagnia teatrale dei Rottamatti con "Mo ce ponz Jì" per la regia di Gianluca Marcellusi e che sarà in scena per tre serate al Kursaal, dal 20 al 22 dicembre. L'altra manifestazione è una versione invernale de "L'approdo", evento di punta dell'estate nella parte alta della città, con musica, mostre ed altre performance culturali. Eventi che portano la firma dell'assessore Marco Di Caelo e del Sindaco Jwan Costantini.

Non mancherà il Presepe vivente in scena nella piazzetta dietro al Comune il 26 dicembre ed il Concerto di Capodanno con "I sinfonici" diretti dal maestro Sergio Piccone Stella, appuntamento classico delle ore 18 sempre al Kursaal. Ma a quanto pare le sorprese non sono finite qui.