FOTO- VIDEO/ VENTO FORTE, SITUAZIONE CRITICA IN TUTTA LA PROVINCIA

Recinzioni e cartelli a terra, vasi rotti, lampioni a terra, dehors spostati, alberi a terra ovunque così come pali e limitatori di traffico. Situazione critica in tutta la provincia di Teramo e nel capoluogo, dopo l'ondata di vento forte che ha iniziato a soffiare la scorsa notte. Attenzione alla discesa di Villa Bozzi a San Mauro. Sul posto i viigli del fuoco e il vigile ecologico che sono al lavoro per mettere in sicurezza diverse zone della città. Brutta sorpresa a piazza Martiri, dove gli ombrelloni sono volati sui tavoli esterni e sedie del Grande italia.