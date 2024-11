FOTO/ SCOPERCHIATO IL TETTO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA A CAMPLI

Poi è arrivato il terremoto. La chiesa è stata chiusa e, da allora, abbiamo ascoltato solo promesse dai politici che ci hanno amministratoe che continuano a farlo. Promesse che qualcuno dimentica, ma che noi non smetteremo di ricordare.

Stanotte, però, con una folata di vento, il tetto della chiesa è crollato, creando non solo danni al patrimonio artistico, ma anche disagi ai pochi abitanti che ancora resistono nel centro storico di Castelnuovo.

Durante la nostra campagna elettorale abbiamo cercato di attirare l’attenzione su questa situazione. Proprio per questo abbiamo voluto organizzare un incontro nella piazzetta davanti alla chiesa, per denunciare lo stato di abbandono di un luogo così importante per la comunità.