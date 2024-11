È SABATINO TARASCHI IL NUOVO PRESIDENTE DEI TABACCAI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

E' il teramano Sabatino Taraschi, conosciutissimo titolare della tabaccheria di Villa Mosca, il nuovo presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai di Teramo. La sezione locale ha rinnovato il consiglio direttivo per i prossimi cinque anni. Durante l'assemblea il neo eletto Taraschi, dopo aver ringraziato i presenti, ha auspicato una produttiva collaborazione per affrontare le problematiche della categoria. Ad affiancarlo, ci saranno i vicepresidenti Stefano Lupinetti di Pineto e Benito Giancola di Penna Sant'Andrea ed i consiglieri Michela Martella (Teramo), Berardo Di Giammarco Teramo), Valentino Manetta (Atri), Rocco Nardini (Martinsicuro), Gabriel lachini (Alba Adriatica), Antonio Pannelli (Roseto degli Abruzzi), Di Pietro Pacifico Sergio (Giulianova), Mario Ippolito (Teramo). La sede della federazione in via Pasquale Ventilii 13/R, 64100 Teramo e' aperta dal Lunedi' al Venerdi', dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.