IL COMUNE DI TERAMO FESTEGGIA GLI ALBERI "CAPITOZZANDO" I TIGLI

La giornata dell'albero fu istituita con Regio Decreto il 30 dicembre 1923, da allora è stato un momento importante per raccontare e conoscere il ruolo che questi svolgono nella nostra vita con i loro benefici influssi sul nostro quotidiano. Senza citare esempi lontani dalla nostra città molte amministrazioni, enti ed associazioni ambientaliste in provincia hanno festeggiato questa ricorrenza piantando alberi, lo hanno fatto a Roseto degli Abruzzi, Montorio al Vomano, Martinsicuro, Pineto, Il Conalpa Delegazione Giulianova e a Teramo? A Teramo per festeggiare la Giornata dell'Albero hanno capitozzato i Tigli in via Bonolis.

Come Ordine Professionale che vede nella Natura e l'Agricoltura il proprio ambito di lavoro, non pensiamo sia opportuno aggiungere altro. La denuncia arriva dall'ordine degli agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Teramo.