ENRICA SALVATORE RICONFERMATA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ITS ACADEMY AGROALIMENTARE TERAMO

Nella serata di ieri, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione ITS Academy Agroalimentare Teramo composto da Giovanni Di Giosia, Letizia Fatigati, Giacomo Di Pietro, Caterina Provvisiero, insediatosi pochi giorni fa, ha confermato Enrica Salvatore alla presidenza. La decisione riflette la volontà di proseguire con continuità il lavoro già intrapreso sotto la sua guida.

La Presidente riconfermata ha espresso la propria gratitudine per la fiducia accordata dal Consiglio, dichiarando il suo impegno a consolidare il ruolo strategico dell’ITS Agroalimentare nel settore della formazione tecnica superiore. Enrica Salvatore ha ribadito l’importanza di promuovere percorsi formativi innovativi e di alta qualità, in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di valorizzare le risorse del territorio.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua nuova composizione, ha già avviato i lavori per definire le priorità future, con l’obiettivo di garantire un’offerta formativa sempre più in linea con le sfide e le opportunità del comparto agroalimentare. La Fondazione ITS Academy Agroalimentare Teramo continua così il suo percorso di crescita, mantenendo come punto focale l’eccellenza e l’innovazione.