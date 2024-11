SI SCAVA A MANO DA ORE PER CERCARE DI RECUPERARE QUATTRO CANI FINITI IN UNA TANA INACCESSIBILE

Sono quattro i cani da caccia, che i Vigili del Fuoco, da ore, stanno cercando di recuperare, in Contrada Sodere di Canzano. Usciti per una battuta di caccia al cinghiale, i quattro cani avrebbero poi inseguito un istrice, finendo in una tana alla fine di un dirupo, dalla quale non sono più riusciti a venir fuori. Dopo aver tentato con un escavatore e con altri mezzi meccanici, vista la delicatezza del recupero i Vigili del Fuoco stanno scavando a mano.