ATRI/ INAUGURATO TRA SORRISI E SCHERZI IL NUOVO CENTRO PADEL

Da oggi, anche la cittadina ducale si è dotata di due meravigliosi campi del gioco più in voga dell’ultimo biennio, aprendo un complesso all’avanguardia per struttura, servizi e qualità del fondo.

Alla presenza di tanti appassionati, numerosi cittadini e anche una folta schiera di ‘sportivi’ di altre discipline, il Sindaco ha tagliato il nastro e, insieme all’Assessora allo sport, hanno ufficialmente aperto il centro, già comunque attivo da ieri.

Particolarmente importante il fatto che, a realizzare la struttura, sia stata una Società Benefit attraverso una progettualità ampiamente condivisa con le opportunità rivenienti dalle Istituzioni e dal Pubblico.

La Società Atri Padel ha aderito ad un bando ‘Resto al Sud’, l’iniziativa dell’agenzia ministeriale Invitalia, votata al sostegno dell’imprenditorialità giovanile nel Centro Sud.

Con l’arguta e lungimirante partnership del Comune, inoltre, è stato studiato il project financing, grazie al quale l’intera struttura ha potuto trovare collocazione in un’area già destinata allo sport delle racchette (adiacente al Circolo Tennis)

“Siamo felici come Amministrazione, ma soprattutto come città – ha affermato il Sindaco Ferretti – per questa realizzazione: il Comune non ha speso un centesimo e si ritrova con un’efficientissima struttura sportiva, che consentirà ai concittadini di praticare lo sport del momento e attirare anche sportivi dai comuni limitrofi e dell’interno, garantendo ulteriori benefici alla nostra Atri”.

Alle parole del primo cittadino ha fatto eco l’Assessora allo sport: “Un nuovo importante luogo di inclusione sorge oggi nella nostra città – ha incalzato Federica Rompicapo – perchè lo sport e il passatempo sano e giocoso consentono di vivere meglio e aiutare chi può sentirsi più solo o vivere momenti difficili. E strutture e attività come il padel sono particolarmente virtuose in tal senso. Da oggi Atri può offrire un’occasione in più per aggregare e godere della città”

A chiudere l’evento festoso il benvenuto offerto dall’amministratrice della Atri Padel, Pàmela Di Carlo, che ha accolto tutti i presenti invitandoli a frequentare il centro, che sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23 con tariffe promozionali, istruttori qualificati a disposizione per lezioni di gruppo e individuali e numerosi servizi extra, quali docce e parcheggio gratuito, oltre, soprattutto, a un ambiente dotato di un efficiente impianto di riscaldamento

La cerimonia si è chiusa con una mini simpatica ‘sfida’ tra Sindaco e Assessora, accompagnati dai due Istruttori del Centro, Mauricio e Stefano: match conclusosi naturalmente in parità, tra i sorrisi e gli applausi del pubblico.