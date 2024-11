VIOLENZA SULLE DONNE / SU INIZIATIVA DI “ANNISSIMA” LA ROTONDA DI BELLANTE TORNA A FARSI PRESIDIO DI CIVILTÀ

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, indetta per oggi, 25 novembre, l'associazione culturale BON TON con sostegno e approvazione della amministrazione comunale di Bellante e ella Provincia ha creato un allestimento significativo, sulla rotatoria all’uscita superstrada Bellante stazione, di un'opera simbolicamente rappresentativa sulla tematica della lotta contro la violenza di genere.

La messa in posa dell'allestimento è avvenuta alla presenza del sindaco di Bellante Giovanni Melchiorre, del vice sindaco Francesca Di Gregorio ed altri organi amministrativi; inoltre è stata molto significativa la presenza della coordinatrice Anna Di Donatantonio, della rete antiviolenza “ESTER SONO IO” in rappresentanza delle associacioni che operano sul territorio.

L' iniziativa ideata dalla presidente della associazione BON TON di Bellante, Anna “Annissima” Di Paolantonio, non nuova a queste impattanti iniziative, sempre in prima linea per sensibilizzare, e soprattutto attraverso l'opera teatrale 'AMORI AMARI Emozioni e Riflessioni' per sensibilizzare, piu che mai, per contrastare la violenza di genere e la sua drammatica escalation.