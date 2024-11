CALCIO/ PARTITA INTERROTTA PER UN GRAVE EPISODIO DI TIPO "RAZZISTA" CONTRO UN GIOCATORE

La partita di Prima Categoria tra il Cologna Calcio e il Castagneto Calcio,è stata interrotta al primo minuto del secondo tempo a causa di insulti dagli spalti di tipo razzisti. Il giocatore ospite Ibrahima Jallow (foto) è stato raggiunto da cori provenienti dagli spalti talmente pesanti che per colpa di queste offese, il calciatore ha deciso di togliersi la maglia e di abbandonare il campo, stessa cosa hanno fatto le due squadre. La gara ha sbuto la fine anticipata della partita. Spetterà ora al giudice sportivo decidere il futuro della partita per capire se sarà ripetuta o se verrà assegnata a tavolino al Castagneto. Rimane l'amarezza per una giornata che doveva essere di sereno sport ed invece si è trasformata in altra cosa: in un episodio di razzismo inacettabile.