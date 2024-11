FOTO/ GIULIANOVA, IL GIRO D'ITALIA (17 MAGGIO) PARTIRA' DAL PORTO, SVELATA UNA PARTE DEL PROGRAMMA

Il Giro d'Italia partirà dal porto di Giulianova sabato sabato 17 maggio e precisamente dalla banchina di riva. L'organizzazione ha fatto in giro nei luoghi più caratteristici della città, accompagnati dal sindaco Jwan Costantini e dall'assessore al turismo Marco Di Carlo. «E' la prima volta- ha dichiarato il sindaco Costantini- che una tappa parte all'interno di un porto e per noi sarà una promozione turistica incredibile. Tra l'altro pensiamo ad organizzazioni collaterali come la sfilata dei corridori sul lungomare prima della partenza e la presenza dei titolari dei caliscendi e dei ristoratori, un'anteprima della nostra splendida "Caliscendi" estiva con pesce fresco per tutti proposti dall'associazione dei ristoranti che darà vita anche quest'anno alla più famosa delle manifestazioni estive». Non mancherà il Villaggio della tappa con tutte le iniziative e le promozioni di carattere sportivo da sabato 10 maggio a domenica 1 giugno 2025. Quando al percorso, una volta usciti dal porto gli appassionati del giro attraverseranno tutto il centro della città. Percorrendo in una specie di parata via Nazario Sauro, viale Orsini, via Gasbarrini per poi percorrere tutto il lungomare nord fino all'altezza di via Mantova. All'altezza della rotonda di Tortoreto ci sarà la partenza ufficiale della tappa che concluderà il suo percorso in Umbria.