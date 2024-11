SCOPPIA UNA GOMMA E IL FURGONE SI SCHIANTA CONTRO LE BARRIERE, 61ENNE MUORE SULL'AUTOSTRADA

E' morto mentre lo poirtavano ion ospedale., a causa di un Incidente stradale sulla A 24 nel tratto tra Colledara e Teramo, forse per lo scoppio di una gomma. La vittima è un 61enne, Francesco Curcio, napoletano, che era alla guida del suo furgone, nel quale c'erano anche il figlio 16enne e un'altra persona, ferite in maniera non grave. E' stato un gravissimo trauma facciale e toracico a causarne il decesso. Sul posto un'automedica del 118 e una autoambulanza dal presidio della Croce Bianca Isola del Gran Sasso.