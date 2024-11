SCUOLA JOLLY / L’ASP METTE A DISPOSIZIONE VIA TARASCHI

Alla luce della dislocazione su più plessi scolastici degli studenti del Convitto Nazionale e del Liceo Delfico di Teramo, è emersa l’esigenza di avere sul territorio comunale di Teramo una Scuola Jolly.

Stante la programmazione istituzionale in essere per l’obbligatorio adeguamento post-sisma sia dell’edificio di Piazza Dante (di proprietà della Provincia) sia di altri edifici scolastici ricadenti nella città capoluogo, l’Asp 1, in un’ottica di collaborazione con la Provincia di Teramo, potrebbe mettere a disposizione l’immobile in via Taraschi 12 ( che attualmente ospita l’Asilo Nido Gemma Marconi), come edificio da utilizzare come Scuola Jolly.

Il commissario straordinario dell’ASP1, Roberto Canzio, dichiara: “Come noto, sull’immobile di via Taraschi, l’azienda ha un progetto di ristrutturazione che restituirebbe un edificio in grado di ospitare almeno 400 studenti. In un’ottica di collaborazione, l’Asp 1 potrebbe mettere a disposizione, se richiesto , questo immobile nel cuore del centro cittadino e a pochissimi metri a piedi dalla prospiciente palestra ospitata nella Casa dello Sport, anch’essa oggetto di riqualificazione.

Sarebbe, a nostro giudizio, un edificio idoneo a diventare Scuola Jolly in pieno centro storico , rispondendo alle esigenze di sistemazione di classi e docenti, che si presenteranno inevitabilmente man mano che si avvieranno interventi e lavori nelle singole scuole”.