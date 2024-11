I LETTORI CI SCRIVONO/ CASTELNUOVO DI CAMPLI, CHIESA DI SAN GIOVANNI, CROLLO DEL TETTO: "UN EVENTO ANNUNCIATO"

Quello che è avvenuto, nei giorni scorsi alla chiesa di San Giovanni Battista di Castelnuovo di Campli, rappresenta un danno inestimabile e forse irreparabile per il patrimonio artistico Camplese.

Appunto per questo motivo, ciò che è accaduto, deve spingere a profonde ed amare riflessioni.

Dal 2017, la chiesa di San Giovanni Battista, versa in un grave pericolo di dissesto idrogeologico, all’interno di in un contesto che coinvolge l’ intero versante sud del borgo di Castelnuovo di Campli.

La chiesa ed un intero quartiere, sono inagibili dal 2017, a seguito di ordinanza comunale.

Nel 2018, sono stati stanziati circa 6 milioni di euro, dall’U􏰀icio Speciale per la Ricostruzione, per la messa in sicurezza del versante a rischio dissesto i cui lavori, dovrebbero consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza della chiesa di San Giovanni Battista e delle abitazioni limitrofe.

Alla luce di ciò, è doveroso porsi le seguenti domande:

Perché fino ad ora i lavori di consolidamento del versante non sono ancora iniziati ma anzi, l’iter di assegnazione dei lavori, è attualmente, in una fase di stallo?

Perché, il R.U.P., l’Ing. ELISABETTA NATALI, figura tecnica del Comune di Campli, con esperienza ultratrentennale, che ha gestito egregiamente e con professionalità fino a pochi mesi l’iter progettuale, attraverso delibera della giunta comunale, è stata improvvisamente ed immotivatamente sollevata dall’incarico di responsabile delle opere di consolidamento, causando uno complicato, controverso ed estremamente dannoso stallo dell’iter progettuale?

Le istituzioni locali, stanno operando le scelte giuste al fine di avviare il prima possibile i lavori di consolidamento e salvaguardare un importante patrimonio storico, architettonico e culturale?

Quale futuro si prospetta per gli abitanti del borgo di Castelnuovo attualmente sfollati, rientreranno mai nelle loro abitazioni oppure saranno costretti a chiedere la delocalizzazione definitiva ?

Nei giorni scorsi, a testimonianza della gravissima situazione in essere del sito, è avvenuto il crollo parziale del tetto della chiesa di San Giovanni Battiata; questo evento ha provocato il distacco dei decori artistici del tetto risalenti al XIV secolo, con conseguenze irreparabili .