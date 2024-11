VIDEO-FOTO/ PREMIO BORSELLINO, AL DI POPPA-ROZZI LEZIONE DI CIVILTA' CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Lezione di civiltà oggi all'istituto Di Poppa-Rozzi per la giornata nazionale contro la violenza sulle donne organizzata dal Premio BORSELLINO. L'avvocato Federica Benguardato, con l'avvocato Amelide Francia, la dirigente Caterina Provvisiero e lo scrittore Enzo delle Monache hanno invitato alla riflessione su questa giornata con dati puntali e l'analisi dei vari reati a cominciare dal "Codice Rosso".

Nel corso del 2024 i Carabinieri di Teramo hanno proceduto per 118 “Codici Rossi”, che hanno generato il altrettante denunce all’ autorità Giudiziaria. Inoltre, sempre in tema di violenza sulle donne sono stati operati: 32 arresti eseguiti: 39 divieti di avvicinamento disposti dal giudice 24 allontanamenti dalla casa familiare e 8 ammonimenti. Da questi dati si è partiti per una riflessione più ampia con i ragazzi delle terze, quarte quinte del Di Poppa-Rozzi.