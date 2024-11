ATER / E' INIZIATA L'ERA GROTTA: «IL NOSTRO VERO PATRIMONIO, SONO LE FAMIGLIE CHE VIVONO NELLE NOSTRE CASE E CHE MERITANO LA MASSIMA ATTENZIONE»

Con un cordiale passaggio delle consegne, si è insediato questa mattina il nuovo Presidente dell’Ater di Teramo. Alfredo Grotta, accolto nella sede di via Roma dal presidente uscente, Maria Ceci, che ha colto l’occasione per rivolgere il suo personale augurio di buon lavoro.

«Quelle che ci attendono, sono sfide importanti - ha dichiarato il neo presidente, Alfredo Grotta - il nostro impegno, sarà tutto rivolto alla gestione e alla cura del patrimonio dell’Ater di Teramo, che non è solo nel numero degli alloggi, ma è soprattutto nelle persone che vivono nelle nostre abitazioni e che pretendono la massima attenzione e una vicinanza che sia sì professionale, ma soprattutto umana».

In occasione dell’insediamento dei componenti del nuovo cda, Francesca Persia e Camillo Graziano, si terrà giovedì prossimo una conferenza stampa.