VIDEO-FOTO/ SALVATI I QUATTRO CANI CHE ERANO RIMASTI PRIGIONIERI DELLA TANA DI UN ISTRICE

Salvati tutti e quattro i cani da caccia, rimasti ieri prigionieri di una tana, nella quale erano entrati per inseguire un istrice, durante una battuta di caccia al cinghiale. Dalla giornata di ieri i vigili del fuoco di Teramo sono stati impegnati in un intervento per il recupero di quattro cani da caccia in un terreno scosceso nei pressi di Sodere di Canzano. I quattro segugi maremmani, impegnati in una battuta di caccia, mentre inseguivano un animale selvatico si erano introdotti in un profondo cunicolo, rimanendo bloccati all'interno dello stesso. I cani venivano individuati grazie ai radiocollari di cui erano dotati, ma la ridotta larghezza del cunicolo, aveva impedito il loro recupero. Inoltre i vigili del fuoco erano stati impossibilitati ad operare con l'escavatore in dotazione al Comando di Teramo e quello a disposizione del GOS (Gruppo Operativo Speciale) del Comando dell'Aquila intervenuto sul posto, a causa dell'instabilità del terreno. Durante la notte l'intervento è stato sospeso ed è ripreso stamattina. I vigili del fuoco hanno realizzato uno scavo a mano fino ad intercettare un profondo cunicolo da cui sono usciti tutti e quattro i cani da caccia. Due cani hanno riportato alcune ferite e a uno dei due sono stati applicati diversi punti di sutura. Al momento sono in corso le operazioni per ripristinare il profilo del terreno dove sono stati eseguiti gli scavi.

QUI IL VIDEO CON IL RECUPERO DEI CANI