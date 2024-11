VIDEO-FOTO/ UNA PANCHINA ROSSA NEL CORTILE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Questa mattina nel “Cortile d’Onore” della caserma del Comando Provinciale dei Carabinierri di Teramo, il Vescovo della Diocesi di Teramo Atri, Monsignore Lorenzo Leuzzi, ha benedetto “la panchina rossa” simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Alla cerimonia particolarmente toccante hanno preso parte numerose Autorità ma anche semplici cittadini. Particolarmente gradita è stata la presenza degli alunni delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo D’Alessandro di Teramo e del Liceo Artistico Montauti sempre di Teramo, nonché le ragazze e i ragazzi della Fattoria didattica e sociale “Rurabilandia” di Atri.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri ColonnelloPasquale Saccone e il Procuratore della Repubblica di Teramo dott. Ettore Picardi hanno spiegato l’impegno rispettivamente della Polizia Giudiziaria e della Autorità Giudiziaria per contrastare il fenomeno sulla violenza alle donne. Quindi le rappresentanti dei centri antiviolenza della provincia di Teramo , hanno depositato un mazzo di fiori, come segno di solidarietà alle donne vittime di violenza. Nella panchina è stata apposta la targhetta con la dicitura “L’Amore non è mai violenza”.

Infine nella panchina, circondata dai alunni delle scuole, si è per prima seduta la giovane cantautrice di Montesilvano (PE), Elena Calaudi, che con la chitarra e la sua voce soave ha incantato i presenti e creando una palmabile emozione a chi ha avuto il piacere di ascoltare i tre brani cantati dalla stessa sul tema del rispetto che si deve alle donne.

Adesso la panchina è nel cortile della caserma ricorderà a chi è addetto ai lavori ma anche ai semplici visitatori che è lì per ricordare e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e lì come posto ove sedersi per riflettere ed è li anche monito per le presenti e future generazioni.