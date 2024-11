MINORENNE SVIENE IN PIAZZA GARIBALDI: COMA ETILICO

Minorenne in coma etilico, oggi pomeriggio in piazza Garibaldi. Erano in due, diciassettenni, e hanno passato il pomeriggio bevendo, fino a stare male. Uno dei due, però, se l’è vista peggio, visto che oltre a stare male, ha accusato uno stato di confusione sempre più forte, poi vomito e impossibilità di restare in piedi, fino a svenire. L’intervento dell’ambulanza del 118 ha poi schiuso le porte del Pronto Soccorso del Mazzini. L’altro ragazzo sta meglio.