RUBATI SETTE QUINTALI DI OLIO IN UN'AZIENDA AGRICOLA ED UN FUCILE

Hanno rubato sette quintali di olio e nessuno ha visto nulla. Il furto messo a segno la scorsa notte nell'azienda agricola dei fratelli Ferruccio ed Enrico Orsini in via Filetto a Colleranesco ha lasciato senza parole visto anche il costo di quest'anno dell'olio che ha raggiunto quotazioni importanti per la sua scarsità ma anche per l'alta qualità. Ignoti sono penetrati all'interno dei capannoni dove vengono custoditi i prodotti di lavorazione della terra, e, tra questi, anche l'olio, oltre ad attrezzi agricoli, e si sono impossessati di sette quintali di olio per circa diecimila euro. Per trasportare il prodotto avevano ben studiato il piano: sono arrivati a piedi, poi hanno rubato le taniche piene di olio e le hanno depositate nel furgone con il quale sono fuggiti, facendo perdere ogni traccia. Il furgone è stato ritrovato il giorno dopo abbandonato nella zona industriale di Colleranesco vuoto. Rubato anche il fucile che si trovava nel capannone portato via dai ladri e regolarmente detenuto dai Ruffini. Indagano i carabinieri