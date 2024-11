TAVOLA ROTONDA IN PALAZZO MELATINO SUGLI E-SPORTS, TRA PREGIUDIZI E INCLUSIONE SOCIALE

Gli Sport Elettronici, comunemente chiamati anche con l'abbreviazione inglese E-sports, sono le competizioni di videogiochi di livello agonistico e professionistico diventanti un settore in pieno sviluppo anche in Italia dopo essersi affermati come fenomeno culturale a livello mondiale, i cui eventi, sia dal vivo che in streaming, sono seguiti da un numero di spettatori in continua crescita.

La Fondazione Tercas ha organizzato per venerdì 29 novembre prossimo, nella propria sede di Palazzo Melatino, con inizio alle ore 15,30 una Tavola Rotonda dal Titolo “Un universo dietro gli E-Sports, tra pregiudizi, opportunità, competizione ed inclusione sociale”.

L’incontro ha l’obiettivo di esplorare come l’E-Sport, fenomeno in rapida ascesa che sempre più spesso occupa spazi di discussione e interesse in diversi gruppi di persone, dai professionisti ai dilettanti, possa divenire un canale efficace per promuovere l’inclusione sociale e il benessere dei giovani che vivono anche situazioni di disagio. Attraverso il confronto con esperti del settore e personalità di rilievo, si analizzerà come poter sviluppare progettualità, coinvolgendo attivamente anche giovani, utilizzando lo sport elettronico come mezzo educativo, di supporto e quindi di inclusione sociale.

I lavori della Tavola Rotonda - che saranno aperti dal Presidente della Fondazione Tercas Vincenzo Piero Di Felice - inizieranno dopo i saluti ai partecipanti del Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto.

Interverrà, in collegamento Video, il vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

I relatori della Tavola Rotonda saranno: Miche Barbone, Presidente del Comitato Promotore E-Sports Italia, Rosanna Ciuffetti, Direttore di Sport Impact (Sport e Salute Spa), Stefano Gobbi, Responsabile Politiche Sociali e Terzo Settore (Sport e Salute Spa), Carlo Tranquilli, Docente Università San Raffaele -Roma, Annarita Rubino, Responsabile Ufficio Coordinamento Mondo Scolastico (CP E-Sports), Igor Del Mestre (Coordinatore Tecnico (CP E-Sport), Giancarlo Guarino (Esperto Aspetti Legali (CP E-Sport), Gabriele Moretti, Pierpaolo D’Ambrosio ed il dottor Stefano Carinci dell’Associazione Abruzzo E-Sports.

La conclusione dei lavori sarà affidata a Luigi Mazzone, Professore ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e della U.O.S.D. di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata.

Come sportivo è stato atleta azzurro e campione italiano assoluto di spada individuale nel 2002.

L’incontro sarà trasmesso in Diretta Streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Tercas.

Per partecipare all’incontro in presenza è necessario telefonare allo 0861 241883 e prenotare la partecipazione che sarà garantita fino ad esaurimento dei posti in sala.

GLI E-SPORTS IN ITALIA

Secondo i dati dell’Osservatorio Italiano E-Sports (OIES), gli appassionati del settore in Italia sono il 4% della popolazione. In linea con lo standard europeo, nel nostro Paese sono ben 2,2 milioni di persone che seguono, giocano o partecipano ad attività legate agli E-Sports.

I più affezionati player sono i ragazzi dai 18 ai 25 anni, ma non solo! Anche gli over 35 sono molto coinvolti, molto di più rispetto agli altri Paesi Europei, con punte fino ai 44 anni. Per quanto riguarda il pubblico femminile, invece, si attesta intorno al 22%, inferiore alla media europea del 31%. I titoli preferiti? EA FC, Call of Duty e League Of Legends.