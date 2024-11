SPOSTAMENTO DELLA MENSA MULTA PAUCIS, DA LUNEDI SARA' NELL'EX RISTORANTE DUOMO, L'8 DICEMBRE SI FESTEGGERANNO I 10 ANNI DI SOLIDARIETA'

Grande dimostrazione di solidarietà, e non perchè ci avviciniamo a Natale, quella che ha visto lo spostamento della Mensa Multa Paucis dal Santuario della Madonna delle Grazie, dove è stato installato il cantiere per la messa in sicurezza post sisma, ai locali dell'ex ristorante Duomo a Teramo in via Stazio. Il Santuario è stato chiuso da alcuni giorni, per fare spazio al cantiere in fase di allestimento. Le Messe si tengono nella vecchia chiesetta vicino, come da cartellonistica. L'affitto nei nuovi locali costa 1.500 euro al mese di cui mille per un anno li pagherà il Comune e 500 un benefattore, che al momento vuole restare sconosciuto. Si spera che entro i prossimi 12 mesi il cantiere sia stato ultimato, in caso contrario si dovrà trovare altro denaro, fino a che la Mensa non potrà tornare nei vecchi locali di via Orto Agrario. Nel frattempo, i pasti hanno raggiunto quota 160 coperti al giorno, e i volontari stanno lavorando con buona lena in questi giorni, per non far rimanere senza cibo e senza vestiario nessuno degli assistiti. Lunedi prossimo la mensa sarà di nuovo in funzione, mentre ci si sta organizzando per festeggiare i 10 anni, il compleanno è previsto per l'8 dicembre prossimo. A tagliare "il nastro" ci saranno: il Prefetto e il Vescovo. Poi tutte le altre autorità civili e militari. Sarà sicuramente un bel momento da vivere tutti insieme.

E.d.C.