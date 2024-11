IN MANETTE SPACCIATORE, AVEVA IN CASA 14 GRAMMI DI COCAINA

Continua l’attività della Polizia di Stato di Teramo volta a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanza stupefacenti.

Nel corso di uno specifico servizio di polizia finalizzato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti in Provincia, personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo ha tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano di 46 anni residente a Castellalto, con precedenti penali.

Nella sua abitazione sono stati rinvenuti 14 grammi di cocaina suddivisa in dosi. La sostanza stupefacente, sequestrata a seguito di perquisizione, era riposta all’interno dell’armadio ubicato nella stanza da letto e nascosta tra i vestiti.

Secondo l’accusa, lo stupefacente era pronto per essere ceduto. Sono stati infatti rinvenuti all’interno dell’abitazione anche materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza, un bilancino elettronico di precisione e appunti contabili considerati riconducibili all’attività di spaccio.

L’uomo, a seguito di udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.