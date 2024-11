LA LETTERA/ CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO AL FREDDO, IL CONAPO SCRIVE AL COMANDANTE E ANNUNCIA PROTESTE

Egregio Signor Comandante, alla scrivente giungono corali segnalazioni di doglianze da parte del personale turnista del Comando sulla gestione degli impianti di riscaldamento presenti all’interno delle sedi di servizio. Siamo venuti a conoscenza che da quest’anno ilsistema della gestione dell’accensione degli impianti di riscaldamento non è più demandato al Comando ma bensì a una ditta, di terze parti che da remoto gestisce gli orari di accensione e spegnimento con vincoli di orari e tempistiche definite da un contratto stipulato senza tener conto delle peculiarità di chi svolge un servizio H24 tutti i giorni dell’anno e in qualsiasi condizioni climatiche. Ci preme evidenziare che le 6-9 ore definite da tale contratto non soddisfano le tempistiche necessarie per rendere gli ambienti di lavoro confortevoli per gli operatori, i termoconvettori presenti al primo e terzo piano della sede centrale nelle ore in cui le centrali termiche si spengono emanano aria fredda andando a far svanire tutto il calore precedentemente erogato. Inoltre al secondo piano della sede Centrale i termosifoni hanno orari di accensioni differenti e per la quasi totalità della giornata risultano completamente spenti. E impensabile che un Corpo dello Stato con competenze di soccorso tecnico urgente si ritrovi al rientro di un intervento, magari esposto a pioggia, neve, vento e freddo ad avere ambienti gelidi e per niente confortevoli. Per ovviare a tale spiacevole situazione invitiamo la SV a prendere

provvedimenti istantanei con la ditta fornitrice del servizio portando l’accensione degli impianti a 24h al giorno e nel contempo le sollecitiamo, come già fatto da oltre

un anno, il montaggio degli impianti di condizionamento inverter presso la sede di Roseto degli Abruzzi.

Con la speranza che detta situazione si sistemi entro i primi giorni della prossima settimana, ci riserviamo di intraprendere ogni ulteriore forma di protesta per evidenziare la cosa e trovare una rapida soluzione.



Il Segretario Provinciale

CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. VC SALVUCCI Davide