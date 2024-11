DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, AGOSTINELLI: "QUESTA DECISIONE CI SODDISFA MA PUNISCE L'ARROGANZA DI D'ANGELO

L’accorpamento dei plessi scolastici di Civitella del Tronto all'Istituto comprensivo di Campli, che assume la denominazione di Istituto Comprensivo “Campli-Civitella del Tronto", non dispiace al sindaco di Campli, Federico Agostinelli, anzi: “Io sono felice - dice - Campli-Civitella è la soluzione naturale e di buon senso, una soluzione che garantirà continuità nel tempo, grazie al numero degli iscritti… per questo, ringrazio la Regione e l'assessore Santangelo, ma anche l’ufficio scolastico con la Moschella”. Sul piano politico, Agostinelli coglie l’occasione per tirare una stoccata al presidente della Provincia: “Questa decisione punisce l’arroganza del presidente della Provincia - accusa Agostinelli - se si fosse seguita la strada delle condivisioni, forse gli esiti sarebbero stati diversi, ma quando si cerca di imporre una scelta, va a finire che altri facciano scelte diverse”