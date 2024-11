DELFICO / BRUTTE NOTIZIE, D'ANGELO: «LA PERIZIA NON CI LASCIA MOLTE SPERANZE», SI CHIEDERA' SOLO IL DISSEQUESTRO PER FARE NUOVE INDAGINI



Il Delfico non è sicuro. La relazione dei tecnici, che si sperava potesse dare utili elementi per presentare la richiesta di dissequestro, in realtà «Non lascia ben sperare». Lo dice il Presidente della Provincia, Camillo D'Angelo, spegnendo di fatto le speranze di un prossimo rientro degli studenti nella struttura di piazza Dante. «Purtroppo, la relazione ha evidenziato una serie di problemi, che devono essere approfonditi, con ulteriori studi specifici, ma al momento la situazione non è tale da consentirci di sperare in un dissequestro, tanto che l'istanza che presenteremo alla Procura sarà finalizzata, necessariamente, solo alla richiesta di un dissequestro"tecnico", per consentirci altri studi e perizie più approfondite». Insomma, le 35 pagine di dettagliata perizia, elaborate dai tecnici Franco Braga, Stefania Aarangio e Massimo Cerri, non hanno fugato dubbi, ma evidenziato problemi.

La strada dei lavori prima della riapertura si fa sempre più probabile. Intanto, il Presidente D'Angelo tuona contro la Regione: «Grave fallimento della politica regionale, negarci quel contributo da 500 mila euro dell'emendamento proposto dal consigliere Cavallari, ci saremmo aspettati un sostegno, per noi fondamentale... evidentemente hanno altre priorità».

