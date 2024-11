VIDEO / PER DUE GIORNI TORANO NUOVO SARA' CAPITALE DELLE CITTA' DEL VINO



Nel Comune di Torano Nuovo il mese di novembre si chiude in ebbrezza per aprire dicembre in allegria.

Grazie all'Associazione Regionale Città del Vino, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre il paese vibratiano diventa teatro della 2a edizione di Legami di Vino, nonchè vetrina per circa 20 comuni del territorio e quasi più del doppio delle rispettive cantine. "Il vino abruzzese" commenta il presidente dell'associazione Angelo Radica "è un'eccellenza apprezzata in tutta Italia, in particolare il Montepulciano e il Cerasuolo. Dopo la prima riuscita ad Atessa, la festa regionale del vino è un modo per dare alle cantine abruzzesi spazio e modo di essere conosciute."

La sindaca di Torano, Anna Ciammariconi, si dice entusiasta dell'iniziativa "Torano si va consolidando sempre più come un riferimento per la diffusione della cultura enogastronomica sul territorio teramano e abruzzese."

Dalle 17 alle 24 del fine settimana, grazie al contributo del FAI e delle associazioni che hanno collaborato alla manifestazione, il paese vibrerà di vita tra conferenze, visite, musica e gli immancabili mercatini che soffiano già l'atmosfera natalizia.