NATALE A MONTORIO / ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Montorio si prepara a vivere un Natale straordinario con un calendario ricco di appuntamenti, che animeranno la cittadina dal 1° dicembre al 6 gennaio. Tra tradizioni, cultura e spettacoli, ogni momento sarà l’occasione per riscoprire lo spirito natalizio e la bellezza del borgo e delle sue Frazioni.

Il programma prevede eventi per grandi e piccini. Si parte, dopo il grande successo della Fiera del 1° novembre, con la Fiera di Natale - domenica 1 dicembre - nel cuore del centro storico, ci saranno poi le suggestive Favole a Natale e laboratori creativi per i più piccoli. Non mancheranno concerti, spettacoli teatrali e il tradizionale Accendiamo l’Albero, che l’8 dicembre trasformerà Piazza Diamante in un luogo di magia e convivialità, con spettacoli speciali della fontana a tema natalizio.

Gli amanti delle tradizioni popolari potranno partecipare alla XV edizione del Torneo di Stù e ammirare il Presepe Itinerante per le vie del centro, mentre gli appassionati di musica classica saranno incantati dai concerti di Natale nella chiesa di San Rocco con musiche sacre di Vivaldi e canti tradizionali.

“Montorio al Vomano si veste di luce e calore per accogliere le festività natalizie. Il programma di quest’anno è pensato per unire la nostra comunità e per regalare a tutti momenti di gioia e condivisione. Il Natale non è solo una festa, è il tempo in cui riscopriamo ciò che conta davvero: l’affetto, la solidarietà e la magia delle piccole cose”, ha dichiarato il Sindaco Fabio Altitonante.

Tra i momenti da non perdere, segnaliamo il Concerto di Natale dell’orchestra della Scuola Secondaria di Montorio-Crognaleto e lo spettacolo dialettale Lu Piacione, che celebra il patrimonio culturale locale. Inoltre, il Presepe Artistico di Giovanni Gavioli sarà visitabile ogni giorno, offrendo un’esperienza unica per immergersi nella tradizione del presepe abruzzese.

Il calendario si concluderà il 6 gennaio con il magico arrivo della Befana, che saluterà il pubblico con doni e sorprese, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile.



Per informazioni sul programma completo e sui dettagli degli eventi, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Montorio al Vomano o contattare lo sportello Montorio Facile: tel. 0861.5021 - 0861.502250, WhatsApp 339.2903032.