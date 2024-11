ARTE E POESIA, UN DIALOGO SUL FILO DELLE EMOZIONI ALLA GALLERIA DI BATTISTA

Sabato 30 novembre 2024 alle ore 17,00, presso la “Galleria di Arte Antica Di Battista, di Di Battista e Crescentini, in Teramo alla Via G. D'Annunzio, si terrà la presentazione del libro di poesie intitolato “il Tuo Sussurro” Bertoni Editore, di Annamaria Parnolfo. La giovane poetessa napoletana, al suo esordio con una pubblicazione nella quale affronta tematiche forti e di grande attualità, ha già partecipato a diversi concorsi poetici risultando anche vincitrice del concorso nazionale “Premio Rispo” nel 2021. Alcune sue poesie sono già state pubblicate su riviste del settore riscuotendo generale apprezzamento per le tematiche affrontate ed il particolare e coraggioso metodo poetico-espressivo.

L'evento introdotto e moderato dalla Dottoressa Carla Rocco, insegnante e dott. in scienze sociologiche, vedrà intervenire l'Avvocato Paolo Sautto, prefatore dell'opera. Interverrà l'esperto d'Arte Antonio Di Battista; sarà presente l’autrice.