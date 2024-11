ARRIVA IL BUS TUA PER IL CENTRO COMMERCIALE, MA I COMMERCIANTI DEL CENTRO STORICO TEMONO LA PERDITA DI ALTRA CLIENTELA

E' comparsa quasi per magia, quella fermata "bus" al Centro Commerciale Gran Sasso. Anche perché in Comune, nessuno sembrava saperne nulla, anzi: si pensava che fosse la sosta di una navetta natalizia, affittata dal Centro Commerciale. E invece no, perché il Centro Commerciale c'entra, ma solo in quanto richiedente, visto che la fermata è della TUA. Lo spiega a certastampa il direttore del Gran Sasso, Lucio Bezzi: «Erano anni che chiedevamo una fermata, e adesso la TUA ha deciso di istituirla, ma non sappiamo ancora né gli orari, né i percorsi, anche se è facile intuire che intercetterà le linee che già passano in zona». La nuova fermata, che non comporterà costi per la TUA, perché non prevede aumenti di chilometraggio, collegherà quindi il Centro Commerciale con la città e con alcuni Comuni confinanti. Una notizia che, da una parte, soddisfa quanti speravano di poter raggiungere il Centro Comerciale direttamente in bus, dall'altra preoccupa i commercianti del Centro Storico, perché una maggiore facilità di raggiungere il Gran Sasso potrebbe allontanare altre fette di clientela.