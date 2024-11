I LETTORI CI SCRIVONO/ VIA COPPA ZUCCARI, STRADA IN DEGRADO ASSOLUTO, IL COMUNE BATTA UN COLPO...SE C'E'...

Salve,

mentre in alcune zone di Villa Mosca si mettono delle “pezze di asfalto”, volevamo denunciare lo stato di degrado assoluto di VIA COPPA ZUCCARI (Via che si trova fra l'abitazione del Consigliere Regionale Cavallari e quella del Sindaco D’Alberto, sempre nel quartiere Villa Mosca). L'attuale condizione del manto stradale è tale da far presagire uno sprofondamento dello stesso, ricordando che è l’UNICA strada di ingresso e uscita per 500 Famiglie della zona. Ovviamente ci sono state svariate segnalazioni sia ai Vigili Urbani e sia all’URP. Chiediamo il Vostro “aiuto” presso l'Assessore alle Manutenzioni Sig. Sbraccia.

(Foto in allegato)

Grazie infinite