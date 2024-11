VIDEO / TORNA A CASTEL CASTAGNA LA CASA DI BABBO NATALE



Anche quest’anno torna la Casa di Babbo Natale a Castel Castagna, evento che richiama una media di 50mila visitatori l’anno nel piccolo borgo dell’entroterra. L’inaugurazione è prevista per sabato 7 dicembre, alle ore 17, con la presenza delle vere renne di Babbo Natale e gadget in regalo per i bambini. L’attrazione rimarrà poi aperta, sempre con ingresso gratuito, fino al 26 dicembre, nell’area antistante l’Abbazia di Santa Maria di Ronzano con laboratori didattici e ludici per bambini e scenografie fantasiose e caratteristiche, che rievocano la magia del periodo natalizio. Le novità della nona edizione sono state presentate questa mattina in conferenza stampa al Consorzio Bim dalla sindaca di Castel Castagna Rosanna De Antoniis insieme all’assessore Monica D’Orazio, al presidente del Consorzio Marco Di Nicola e al consigliere direttivo Gioia Maria Di Biagio.

La Casa di Babbo Natale, con un’estensione di oltre 400 metri quadri, sarà arricchita con nuovi allestimenti per regalare inedite emozioni a grandi e piccini, come “Il Giardino delle Meraviglie”, nell’area esterna alla Casa, l’ingresso principale diventerà un giardino decorato con fiori e farfalle giganti luminose e altri particolari giochi di luce. Anche l’arena, in fondo alla stradina, avrà un allestimento luminoso e una postazione per le foto nelle vicinanze sul suggestivo sfondo dell’abbazia. Un ponticello posto sopra ad un laghetto condurrà poi i visitatori al Bosco Incantato, con le sue casette a fungo e i personaggi di Natale, che sarà allestito in esterno nel Villaggio degli elfi. Questo, rispetto alla precedente edizione, sarà arricchito e ampliato con nuove casette di falegnameria a tema, come la “casetta della Dolcezza”, con la distribuzione di caramelle e dolciumi per i bambini, la “casa dell’elfo racconta fiabe” e la “casa della Musica”, con la “Christmax Band” che proporrà musica dal vivo a tema natalizio. Saranno allestite anche la “Casa delle coccole” con peluche giganti; all’interno della casa la camera di Babbo Natale e la pasticceria, oltre al Polo Nord e alla “casetta delle letterine”, dove i bambini potranno imbucare le loro missive, e i laboratori di legno e carta. Ci saranno, inoltre, l’albero gigante di Babbo Natale, alto più di sei metri e, come lo scorso anno, la slitta e la biga.

«Anche per la nona edizione della Casa di Babbo Natale a Castel Castagna attendiamo tantissimi visitatori da ogni parte d’Italia – spiega la sindaca Rosanna De Antoniis –, siamo già sold out per la prenotazione delle visite delle scolaresche, provenienti da tutta la regione. Un impegno importante anche quest’anno da parte dell’amministrazione comunale per garantire la continuità e il costante arricchimento dell’evento e, in particolare, ringrazio la Regione Abruzzo e il presidente del Consorzio BIM per il supporto negli anni, che rende possibile offrire gratuitamente alle famiglie e ai bambini l’ingresso all’attrazione».

A gestire i flussi di visitatori in tutta sicurezza ci saranno i volontari della Protezione Civile. L’iniziativa ha il supporto e patrocinio del Consorzio BIM di Teramo, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Ente Parco Gran Sasso-Laga, Pro Loco Castel Castagna, Camera di Commercio, ristorante pizzeria “La Casa Gialla”, e dei Comuni limitrofi di Colledara, Basciano, Tossicia, Penna Sant’Andrea, Castelli e Isola del Gran Sasso.

Anche quest’anno, per le attività laboratoriali e ludico-ricreative proposte ai bambini, si rinnova la collaborazione con l’Istituto Di Poppa-Rozzi di Teramo con gli studenti impegnati in un progetto di alternanza scuola - lavoro.

La Casa di Babbo Natale a Castel Castagna sarà aperta nelle seguenti date e orari: dal 9 al 13 dicembre e dal 16 al 20 dicembre la mattina dalle ore 9.30 alle 12.30 (con visite riservate alle scolaresche prenotate) e tutti i pomeriggi dall’8 al 26 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19.