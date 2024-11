"STILL LIFE", IN MOSTRA ALLA CA.FE' LE FOTO DI DIEGO POMANTI



È stata presentata questa mattina a San Nicolò a Tordino la mostra fotografica Still Life Style

del fotografo teramano Diego Pomanti alla presenza dell’autore, del Sindaco della Città di

Teramo Gianguido D’Alberto, dell’assessore con delega alla cultura Antonio Filipponi e di

Giuseppe Iacobacci, Presidente dell’associazione Città Futura APS che ha organizzato

l’iniziativa culturale.

L’esposizione è allestita in occasione dell'evento-incontro sullo Still Life che si terrà sabato 30

novembre alle ore 18.00 allo Spazio Multiculturale Ca.Fé. Il fotografo Diego Pomanti, uno dei

Master Nikon School, proietterà un cortometraggio che mostra una selezione delle sue foto

più iconiche e descriverà agli spettatori il metodo tecnico e progettuale del suo lavoro. L’intento

è quello di condividere e divulgare la tecnica fotografica dello still-life ad un pubblico più ampio

e le sue applicazioni nell'ambito della comunicazione.

La mostra fotografica verrà inaugurata sabato 30 novembre alle ore 18.00 nel corso

dell’incontro con Pomanti e sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito sino al 6 gennaio dal

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Diego Pomanti - Mancato architetto per amore della fotografia pubblicitaria, da più di

quarant’anni genera immagini che uniscono creatività e tecnica a precisionee attenzione per

il dettaglio, qualità imprescindibili per essere partner affidabile di Studi Grafici, Agenzie di

Comunicazione e Aziende. Le immagini che crea spaziano dalla fotografia industriale alla

moda e allo still-life senza fare distinzioni, la fotografia non fa distinzioni di genere. L’avvento

del digitale ha reso tutto più semplice, è vero, ma oggi più di ieri è importante avere chiaro

l’obiettivo e possedere capacità ed esperienza per centrarlo. Mantenersi sempre aggiornati è

ormai vitale per chi lavora nell’immagine. La sua curiosità e la continua voglia di crescita

professionale lo hanno portato a essere socio fondatore del Fondo Internazionale Orvieto

Fotografia e a intraprendere anche una intensa attività didattica, sia per amatori che per

professionisti. Master Nikon School, ha conseguito i prestigiosi riconoscimenti QIP (Quality

Italian Photographer) e QEP (Quality European Photographer) ma, attestazioni a parte, quello

che lo rende orgoglioso è, sempre, ottenere il risultato desiderato disegnando con la luce.

Ama le sfide e il suo studio, con due sale di posa e un parco luci di 22.000 watt, è attrezzato

per produrre qualsiasi immagine, anche quelle apparentemente “impossibili” da realizzare.

Non tutte le foto, infatti, possono essere generate con uno smartphone, anche se di ultima

generazione. Nikon School – Nikon è da oltre cent'anni un'icona, nonché leader mondiale

nelle tecnologie ottiche e fotografiche, e promotore della cultura fotografica attraverso la Nikon

School. La scuola prevede corsi, incontri, workshop, seminari e viaggi dedicati ai principali

temi della fotografia. Tutti i docenti sono fotografi professionisti altamente qualificati che

condividono la propria esperienza e il proprio sapere fotografico, adattandoli a ogni esigenza

e livello. Nikon è distribuita in Italia da trent'anni da Nital S.p.A., dinamica azienda torinese,

punto di riferimento per il mercato fotografico e tecnologico italiano. Nital da sempre presta

particolare attenzione al progetto didattico Nikon School, vera fonte di conoscenza e di

ispirazione per i tantissimi fotografi Nikon italiani.