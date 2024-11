FERMATA PER LA SECONDA VOLTA ALLA GUIDA, MA NON HA MAI PRESO LA PATENTE

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giulianova, hanno ldenunciato una donna per guida senza patente, perché mai conseguita. La stessa donna era stata notata dai militari in piena notte in via Gallilei, alla guida di una autovettura. Fermata e sottoposta a controllo, si scopriva appunto che non era in possesso di patente di guida in quanto mai conseguita, inoltre è stato accertato che la donna non era nuova a queste pratiche, infatti già ad agosto era stata trovata alla guida di altra autovettura.