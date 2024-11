ECCO I NUOVI CAVALIERI DELL'ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO

Il prossimo lunedì 2 dicembre, il Prefetto Fabrizio Stelo, alla presenza di Autorità locali civili, militari

e religiose, consegnerà i diplomi di conferimento delle Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica

Italiana”, le Medaglie d’Onore e il diploma di autorizzazione a fregiarsi dell’Onorificenza di Cavaliere

dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro,

Le Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” sono conferite dal Presidente della

Repubblica e sono destinate a coloro che hanno acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle

lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali,

filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Di seguito i nominativi degli insigniti delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica

Italiana”:

Cavaliere

- Vincenzo Campitelli

- Monica Celani

- Fabrizio Chirico

- Nicoletta D’Alessandro

- Claudio D’Archivio

- Umberto De Baptistis

- Loredana Di Giampaolo

- Valentina Di Ludovico

- Ozcan Gemi

- Edoardo Guidara

- Carmine Leonzi

- Sandro Mastrini

- Carlo Michini

- Mario Mirandi

- Federico Paci

- Noemi Pica

- Alessandro Ripani

- Oscar Straniero

- Angelo Varletta

Ufficiale

- Chiara Fabrizi

- Giammaria de Paulis

- Claudia Morelli

- Pier Vittorio Romano

Commendatore

- Concezio Leonzi

Verranno anche consegnate le Medaglie d’Onore, concesse con Decreto del Presidente della Repubblica

ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per

l’economia di guerra, quale risarcimento soprattutto morale che la Repubblica Italiana riconosce per il

sacrificio patito dai propri cittadini.

Sono ventuno le Medaglie d’Onore che saranno consegnate “alla memoria” ai familiari dei deportati nei

lager nazisti:

- Antonio Ballatori

- Luciano Bellaspica

- Domenico Canzari

- Luigi Casmirri

- Dario Cosmi

- Armando D’Angelo

- Renato Decembrini

- Michele Di Carlo

- Luigi Di Giosia

- Paolo Antonio Durante

- Marsilio Esposito

- Dino Mandolese

- Annibale Marinelli

- Vincenzo Marzullo

- Sonnino Massetti

- Antonio Maurizi

- Domenico Pisciella

- Ettore Prosperi

- Emidio Romantini

- Giuseppe Strippoli

- Giovanni Viscioni

Inoltre, riceverà il diploma di autorizzazione a fregiarsi dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine

Equestre del Santo Sepolcro Umberto del Papa.

Nell’occasione verrà sottoscritto, a livello provinciale, il “Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il

contrasto della violenza di genere, della violenza intrafamiliare, della violenza assistita e degli atti persecutori,

per la promozione ed attuazione dei programmi di recupero dei soggetti maltrattanti e dei programmi di

sostegno alle vittime di reato”, a testimonianza del costante e crescente impegno delle Istituzioni e della Società

civile nel prevenire e contrastare il fenomeno.

La Cerimonia sarà arricchita dai momenti musicali e di danza eseguiti dai ragazzi del Liceo Coreutico del

Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” di Teramo.

La Cerimonia è pubblica e sarà trasmessa in diretta da Super J su canale 16 anche in streaming tramite

link presente sul sito istituzionale della Prefettura. Tutti gli organi di informazione e la cittadinanza sono

invitati a partecipare