VIDEO / SIAMO STATI IN ANTEPRIMA ALLA MOSTRA DI VAN GOGH



Preview, riservata alla stampa, della mostra immersiva dedicata a Vincent Van Gogh, Inside Van Gogh (dal 30 novembre 2024 al 30 marzo 2025 all’Arca) che offre la possibilità di vivere un momento emozionante “entrando” nei capolavori dell’artista olandese, presentati in una nuova luce grazie alla straordinaria combinazione di proiezioni multimediali ad alta definizione, musica e narrazione, la mostra regala un'esperienza unica, trasportando i visitatori nel cuore pulsante delle opere e delle emozioni che hanno reso Van Gogh uno degli artisti più amati di tutti i tempi.“Un evento culturale per il territorio, frutto dell'impegno del Comune di Teramo, in collaborazione con la Fondazione Bruno Ballone e la produzione di Crossmedia Group Firenze, leader nel settore delle esposizioni multimediali immersive, Oltre a laboratori per le scuole, “Inside Van Gogh” offre due diverse esperienze: un viaggio straordinario, lungo 40 minuti, in una sala che vi avvolgerà con le opere dell’artista, e un’esperienza in realtà virtuale, che regala quattro straordinari minuti di emozioni. Tutte le info sul sito del musei teramani