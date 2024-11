SAMBENEDETTESE-TERAMO, DIVIETO DI VENDITA DEI BIGLIETTI IN SEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

In relazione al match di campionato Sambenedettese - Teramo, in programma domenica 1 dicembre (ore 14:30), allo stadio "Riviera delle Palme", vista la determinazione n.42 del 28/11/2024, con la quale il Ministero dell'Interno - Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive - ha evidenziato che in ragione dell'atavica rivalità tra le due tifoserie, benché le due compagini non si siano affrontate recentemente, si possano verificare gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, si adotta la misura di rigore del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Teramo, Castellalto, Montorio al Vomano, Torricella Sicura, Campli e Basciano per l'incontro di calcio in oggetto.



La U.S. Sambenedettese informa la tifoseria ospite, residente nei comuni non interessati dal provvedimento, che sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti Curva Sud del "Riviera delle Palme", entro le ore 19.00 di sabato 30 Novembre 2024.