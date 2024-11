VIDEO/ IL COMMISSARIO CAPUTI INCONTRA LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE: "IL TRAFORO RICHIUDERA' NEL 2025, L'ACQUA E' E SARA' SEMPRE SICURA"

“Acquifero del Gran Sasso: quale sicurezza?. Incontro pubblico a Teramo quello di oggi pomeriggio organizzato dall’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso. Ha partecipato il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso ingegner Caputi che ha assicurato come la nostra acqua sia sempre stata in sicurezza negli scorsi mesi e sempre lo sarà. Caputi si batterà affinchè vengano smaltiti i rifiuti all'interno dei lavoratori del Gran Sasso previa autorizzazione del Ministero degli Esteri. Si cercherà di fare un protocollo d'intesa con tutti gli enti prima dell'arrivo del prossimo mese di ottobre quando il traforo, probabilmente, sarà chiuso di nuovo per poter fare i lavori, e forse rimarrà chiuso per anni (non si sa ancora quanti).



L’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso, promosso dalle Associazioni WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia - GADIT, FIAB, CAI e Italia Nostra, ha organizzato presso l’Auditorium di Santa Maria Bitetto in via Stazio a Teramo, l’incontro pubblico aperto alla cittadinanza “Acquifero del Gran Sasso: quale sicurezza?”.