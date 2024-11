MUORE QUALCHE GIORNO DOPO ESSSERE STATO DIMESSO DALL'OSPEDALE, I FAMILIARI VOGLIONO VEDERCI CHIARO

Sarà l'inchiesta aperta dalla Procura a fare chiarezza sulle cause della morte del 78enne teramano Luigi De Berardis deceduto qualche giorno fa dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Giulianova dove era stato sottoposto a un intervento alla milza. L'inchiesta è scattata in seguito a una denuncia dei familiari e per oggi è in programma l'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria. L'uomo una ventina di giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in prossimità dell'ospedale di Teramo dove era stato investito da una vettura. Trasportato al Mazzini per i primi accertamenti, era stato trasferito all'ospedale di Giulianova dove era stato sottoposto a un intervento alla milza. Nell'incidente l'uomo aveva riportato anche la rottura di alcune costole. Dieci giorni dopo l'intervento chirurgico era stato dimesso ma qualche dopo è deceduto.