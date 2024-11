L’ATTACCO / FRACASSA: “50 CASE COMUNALI VUOTE E NON ASSEGNATE, COSÌ I COMUNISTI CHE GOVERNANO TERAMANO AIUTANO I BISOGNOSI”, MARANELLA: “È VIA LONGO…”





“Nessuna casa comunale assegnata dal 2023 ad oggi… zero: i comunisti di Teramo non hanno assegnato nessuna casa alle persone bisognose… nessuna casa assegnata, perché in quelle case non c’è l’ape, l’attestato energetico, così abbiamo 50 case del Comune non assegnate e per le quali non si stanziano somme, visto che si spenderanno 150mila euro solo per le case occupate… e non è stato neanche acceso il mutuo per via Longo” È pesantissimo, l’attacco del consigliere Franco Fracassa alla Maggioranza, nel Consiglio sul bilancio.

ASCOLTA L'INTERVISTA AL CONSIGLIERE FRACASSA

Nel replicare a Fracassa, l'ex assessore Martina Maranella ha spiegato che le 50 case non assegnate "Sono quelle di via Longo, per le quali c'era un progetto di riqualificazione che non è stato finanziato, ma va precisato che le case devono comunque essere assegnate dall'Ater, dobbiamo decidere se sistemarle per avere l'ape o se si vuole avviare un progetto più importante"