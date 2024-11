VIDEO-FOTO/ IL BLACK FRIDAY "NERISSIMO" DI COMMERCIANTI E GENITORI DA DUE MESI SENZA DELFICO, ACCUSE CONTRO D'ANGELO CHE NON SPIEGA LE SUE INTENZIONI

Accuse contro il Presidente della Provincia Camillo D'Angelo arrivano dai commercianti di piazza Dante e via Carducci nel giorno del Black Friday dove tutti dovrebbero poter fare "affari" ma dopo la chiusura del Delfico molti esercenti annunciano invece di dover chiudere i propri negozi perchè non ci sono più i ragazzi del liceo e del convitto che spendevano ogni giorno. D'Angelo non è chiaro sui lavori e sul dissequestro: "lui dice una cosa e l'avvocato Lettieri un'altra. Chi racconta il vero?", si domandano commercianti e genitori riuniti oggi in piazza Dante per manifestare contro la Provincia di D'Angelo, contro il Comune di D'Alberto che ha lasciato i cittadini da soli e messa a disposzione una scuola· la De Jacobis non sicura. "Cosa c'è sotto alla pessima comunicazione data alla città di Comune e Provincia?". Domande tante domande che a distanza di due mesi dal sequestro del Delfico non trovano ancora alcuna risposta. Due madri: Cristiana Ciciarelli e Tina Mastrilli raccontano le disavventure nelle scuole che vivono ogni giorno insieme a Leda Ragas rappresentante del comitato Delfico. Non mancano le testimomianze di noti commercianti e della professoressa Anna Di Ottavio che insegnava e insegna ancora al Delfico.