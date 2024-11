CAMPLI, ASSEMBLEA ANNUALE DELLA DEPUTAZIONE ABRUZZESE DI STORIA PATRIA NEL SEGNO DI NICCOLA PALMA

Si svolgerà domenica 1 dicembre a Campli l'Assemblea annuale dei Soci della Deputazione Abruzzese di Storia Patria. L'incontro, organizzato dall'Ass. Memoria & Progetto in collaborazione con il Comune di Campli, si terrà alle ore 9:30 presso la sala consigliare del Palazzo Parlamentare.L'assemblea dei soci DASP è dedicata quest'anno alla figura di Niccola Palma, storico e presbitero nato a Campli nel 1777, autore della monumentale "Storia ecclesiastica e civile" della provincia teramana. Per l'occasione il vicepresidente della Deputazione, prof. Roberto Ricci, terrà una relazione - "Niccola Palma. Campli nella sua storia" - proprio per sottolineare il rapporto che il maggiore storico teramano e la sua famiglia ebbero con Campli, Teramo e l'intero territorio, a pochi anni dal 250^ anniversario dalla nascita di questo nostro illustre concittadino."Si tratta di un'ulteriore occasione - dichiara Roberto Ricci - importante e di prestigio, utile anche per tenere accesi i riflettori sulle numerose questioni che riguardano Campli e il suo patrimonio culturale, che abbiamo tutti a cuore".Il programma prevede, oltre ai saluti istituzionali del sindaco di Campli, Federico Agostinelli, le relazioni del Presidente della Deputazione, prof. Fabrizio Marinelli, del segretario dott. Paolo Muzi e del tesoriere prof. Fabrizio Politi. Seguirà la nomina di tre nuovi Deputati.