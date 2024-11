GIULIANOVA/ E' ARRIVATO L'ALBERO DI NATALE DONATO DALL'AZIENDA GLOBO, SARA' ACCESSO L'8 DICEMBRE

Da ieri pomeriggio, svetta in piazza Giovanni XXIII l’abete di Natale, donato alla città, come ogni anno, dall’azienda Globo. Attorno alle 19, completata l’installazione, la prova delle luci. L’albero sarà definitivamente acceso e benedetto domenica 8 dicembre alle 18:45, al termine della Messa vespertina celebrata nella vicina chiesa di San Pietro Apostolo.

“ Ringrazio Loredana Di Nicola, l’azienda Globo, il parroco della Natività don Luca Torresi”, sottolinea il Presidente emerito del Consiglio Comunale Paolo Vasanella, che ha curato l’iniziativa. “ D’accordo con l’assessore Marco Di Carlo – prosegue - l’accensione dell’abete, insieme a quello delle luminarie cittadine, segnerà l’inizio delle Feste. E’ un simbolo importante, l’albero, che interpreta lo spirito natalizio ed invita il mondo a camminare sulla via del perdono e della speranza. In questi giorni ancora segnati da decine di guerre, le sue luci sono un segnale forte, un messaggio che anche una città non grande come Giulianova sente di poter lanciare. Invitiamo tutti i cittadini, senza distinzione di quartiere, ad essere presenti”.