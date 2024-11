TORTORETO/ ECCO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DI NATALE

L’Amministrazione Comunale di Tortoreto ha diffuso il calendario degli eventi natalizi, su proposta dell’Assessorato al Turismo, alla Promozione del Territorio e della Cultura, puntando su una tensostruttura che verrà posizionata in Rotonda Carducci - a comunicarlo sono il Sindaco Domenico Piccioni e l’Assessore proponente Giorgio Ripani.

All’interno del tendone ViviTortoreto, a partire dall’8 Dicembre, si susseguiranno una serie di iniziative per tutti i gusti. Tra le principali, l’ormai tradizionale Concerto di Natale con il Piceno Pop Chorus, fissato il 22 Dicembre, e l’attesa novità dell’ultimo dell’anno a tema musica anni ’90, con Morenita, previsto dalle ore 22:00 del 31.

Molti appuntamenti saranno dedicati ai più piccini: dal villaggio di Natale “Happy Christmas”, in programma il giorno dell’Immacolata, allo spettacolo “Frozen” del 21 Dicembre, arrivando al Ludobus natalizio del 23 Dicembre ed i pomeriggi di animazione “La Magia del Natale” del 24 e 26 Dicembre. Gli eventi per bambini proseguiranno, poi, anche a Gennaio 2025, con lo spettacolo di animazione “Gli Elfi Burloni” previsto per il 2, il villaggio a tema Harry Potter del 4, la proiezione cinematografica del film Disney “Wish” del 5 e, per concludere, l’evento “La Befana vien dal… Mare” del 6 Gennaio. Ritorna, poi, l’evento “Canti in Festa” dell’Istituto Comprensivo, il 19 Dicembre.

Tanti saranno anchegli eventi musicali e spazieranno tra i diversi generi musicali. Per gli appassionati di musica classica, oltre ai concerti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese previsti al Salinello Village l’8 ed il 20 Dicembre, imperdibile il concerto de “I Musici Lotariani” che si terrà il 6 Dicembre nella Chiesa di Sant’Agostino, ma anche quello “A Lume di Candele” del 28 Dicembre. Tra i concerti classici, quello delle Zampognare delle città di Padre Pio che si esibiranno in concerto il 1° Gennaio ma allieteranno anche alcuni momenti del centro storico e delle frazioni.

Per chi ama musica leggera, sarà organizzato l’evento cover degli 883 con il gruppo “Time Out” il 27 Dicembre e quello del gruppo “Extentia” il 30 Dicembre. Non mancherà, poi, qualche serata dedicata alla tombola ed al burraco, oltre che uno spettacolo di teatro dialettale a fini benefici, in programma per il 29 Dicembre. Sempre in ambito benefico, torna anche l’Apericena per la ricerca AIRC che viene organizzata in collaborazione con l’Associazione Insieme.

Per questo Natale abbiamo voluto arricchire la qualità e la quantità dell’intrattenimento– ha dichiarato l’Assessore al Turismo, alla Cultura ed alla Promozione del Territorio Giorgio Ripani – Tanti nuovi eventi per i bambini ma anche per gli adulti, con interessanti novità quali il concerto a lume di 300 candele, di grande tendenza in questo periodo; il Concerto di Natale del Piceno Pop Chorus, che abbiamo apprezzato a “Tu Si QueVales”; l’ultimo dell’anno con musica anni ’90.

Con il tendone ViviTortoreto vogliamo creare uno spazio che, dall’inizio delle festività fino al 6 Gennaio, possa accogliere la comunità di Tortoreto in eventi per tutti i gusti – ha concluso il Sindaco Domenico Piccioni – L’Amministrazione Comunale augura ai concittadini ed ai visitatori un buon Natale ed un felice anno nuovo.

Di seguito, tutti i dettagli:

06-dic​Venerdì – ore 21:00 – Chiesa Sant’Agostino – Concerto “I MUSICI LOTARIANI”;

08-dic​Domenica – Ore 15:30 – Tendone ViviTortoreto - VILLAGGIO DI NATALE “HAPPY CHRISTMAS”;

08-dic​Domenica – Ore 18:00 – Sala Congressi Salinello Village – CONCERTO SINFONICO ISA "CONCERTANDO";

14-dic​Sabato - Ore 18:00 – Sala Congressi Salinello Village - APERICENA PER LA RICERCA AIRC;

15-dic​Domenica – Ore 21:00 – Tendone ViviTortoreto – TOMBOLATA;

19-dic​Giovedì - Ore 17:00 – Tendone ViviTortoreto – CONCERTO “CANTI IN FESTA” DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TORTORETO;

20-dic​Venerdì – Ore 21:00 – Tendone ViviTortoreto – GARA DI BURRACO “Burrachi… Amo a Tortoreto!”;

20-dic​Venerdì – Ore 21:00 – Sala Congressi Salinello Village - CONCERTO SINFONICO ISA "MY CHRISTMAS DREAM";

21-dic​Sabato - Ore 17:00 – Tendone ViviTortoreto - SPETTACOLO “FROZEN”;

21-dic​Sabato - Ore 16:15 – Circolo “Il Vecchio Focolare”, Terrabianca – “Le Zampognare dalla città di Padre Pio”;

21-dic Sabato – Ore 17:45 – Chiesa Madonna di Fatima, Salino - “Le Zampognare dalla città di Padre Pio”;

22-dic Domenica – Ore 9:15 – Chiesa Sant’Antonio, Cavatassi - “Le Zampognare dalla città di Padre Pio”;

22-dic Domenica – Ore 11:45 – Chiesa Sant’Agostino, Tortoreto Alto - “Le Zampognare dalla città di Padre Pio”;

22-dic​Domenica – Ore 18:00 – Tendone ViviTortoreto - CONCERTO DI NATALE DEL PICENO POP CHORUS;

23-dic​Lunedì​- Ore 15:30 – Tendone ViviTortoreto – LUDOBUS DI NATALE:

24-dic​Martedì – Ore 15:30 – Tendone ViviTortoreto – ANIMAZIONE PER BAMBINI “LA MAGIA DEL NATALE”;

26-dic​Giovedì – Ore 15:30 – Tendone ViviTortoreto – ANIMAZIONE PER BAMBINI “LA MAGIA DEL NATALE”;

27-dic​Venerdì – Ore 21:00 – Tendone ViviTortoreto – CONCERTO TIME OUT COVER 883;

28-dic​Sabato – Ore 18:00 – Tendone ViviTortoreto - CONCERTO SINFONICO A LUME DI CANDELE;

29-dic​Domenica – Ore 21:00 – Tendone ViviTortoreto – TEATRO DIALETTALE “Ndipreoccupàngacchemod si faciarà;

30-dic​Lunedì​- Ore 21:00 – Tendone ViviTortoreto – CONCERTO EXTENTIA;

31-dic​Martedì – Dalle Ore 22:00 – Tendone ViviTortoreto – MAGICO CAPODANNO CON “MORENITA 90”;

01-gen​Mercoledì – Ore 21:00 – Tendone ViviTortoreto – Spettacolo “UNA ZAMPOGNA PER PADRE PIO – Spettacolo natalizio parole e musica;

02-gen Giovedì - Ore 15:30 – Tendone ViviTortoreto - SPETTACOLO E ANIMAZIONE “GLI ELFI BURLONI”;

03-gen Venerdì - Ore 21:00 – Tendone ViviTortoreto – GARA DI BURRACO “Burrachi… Amo a Tortoreto!”;

04-gen Sabato - Ore 15:30 – Tendone ViviTortoreto – VILLAGGIO A TEMA “HARRY POTTER”;

05-gen Domenica – Ore 18:00 – Tendone ViviTortoreto – CINEMA PER BAMBINI “WISH”;

06-gen Lunedì - Ore 15:30 – Tendone ViviTortoreto – Festa “LA BEFANA VIEN… DAL MARE”