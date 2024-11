NOTARESCO, LA GUARDIA DI FINANZA ENTRA A SCUOLA E SPIEGA IL RISCHIO DELLA DROGA PER I GIOVANI

Si è svolta giovedì mattina a Notaresco, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, l'iniziativa didattica legata al tema delle sostanze stupefacenti. L'evento, organizzato dalla F.C Notaresco, scuola calcio locale, con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Notaresco, è stato caratterizzato dalla presenza dei militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Giulianova unitamente all'Unità Cinofila. La finalità dell'iniziativa è stata quella di informare sul tema delle droghe, i ragazzi delle classi terze che a breve concluderanno il ciclo didattico triennale nel comune di Notaresco per poi continuare gli studi presso le Scuole Superiori di Teramo, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Atri. I militari della Guardia di Finanza, dopo aver illustrato la tipologia delle droghe più diffuse, compresa la cosidetta "droga dello stupro" ed informato gli alunni sulle conseguenze civili, amministrative e penali derivanti dall'utilizzo delle sostanze stupefacenti, hanno effettuato una simulazione di un intervento operativo con l'utilizzo dell'unità cinofila. Meravigliati e stupiti gli alunni di fronte alle capacità e alle abilità del cane Diderò della Guardia di Finanza. "È stata una iniziativa volta ad approfondire il tema delle sostanze stupefacenti con lo specifico intento di fare prevenzione ed informare così i ragazzi dei pericoli di nuove esperienze su un argomento così delicato come quello delle sostanze stupefacenti" ha precisato il Presidente della F.C. Notaresco, Luigi D'Angelantonio. La giornata si è conclusa con i ringraziamenti da parte dell'Istituto Comprensivo di Notaresco al Col. Fabrizio Chirico, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo e al Cap. Cerra Domenico, Comandante della Compagnia di Giulianova, per la disponibilità, la sensibilità e per aver contribuito a fornire un ulteriore momento di crescita ai ragazzi".