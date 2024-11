E' MORTO IN AMBULANZA IL BARISTA CHE SI E' LANCIATO DA PONTE SAN GABRIELE

È morto in ambulanza, Sergio Farnese, 56 anni, titolare del Bar Monique di viale Crispi, che questa mattina ha deciso di togliersi la vita lanciandosi da ponte San Gabriele. Conosciutissimo in città, benvoluto e affabile, Farnese era stato protagonista di una vicenda di cronaca, finendo agli arresti per reati legati agli stupefacenti. Era in carcere a Pescara, ma da qualche giorno aveva ottenuto i domiciliari.

Una vicenda che l’aveva provato, ma che non ne aveva intaccato l’immagine, anzi: tutti quelli che lo conoscevano, s’erano detti sicuri del fatto che tutto si sarebbe chiarito, riconfermando i sentimenti di amicizia e di vicinanza nei confronti dell’imprenditore

Una tragedia, che porta nuovo dolore in una famiglia già provata, perché lunedì è morto il fratello di Sergio, a causa di una malattia incurabile.

SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

SE STAI VIVENDO UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ - SAPPI CHE NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.