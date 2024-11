RICOVERATO MORDE L’INFERMIERA CHE CERCA DI MEDICARLO

Mentre era icoverato in un reparto dell’ospedale di Giulianova, senza un apparente motivo e in stato di forte agitazione ha aggrediti una operatrice socio sanitaria che si era avvicinata al suo letto per assisterlo, mordendola al braccio e tirandole vari oggetti presenti nel comodino, nel contempo danneggiando l’apparecchiatura a servizio del posto letto. L’operatrice è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, l'uomo è stato denunciato