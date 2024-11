VIDEO/ DON ANTONIO GINALDI: "LA RIAPERTURA DELLA CHIESA DEL CARMINE E' UNA SPERANZA PER UNA CITTA' CHE STA MORENDO"

Riapre dopo poco più di un anno di lavori la chiesa del Carmine, parroco è don Antonio Ginaldi che guiderà la comunità insieme alla chiesa di Sant'Antonio. Mancano ancora alcuni lavori interni per ora accantonati per mancanza di fondi. Una chiesa molto amata e tra le più importanti del centro insieme a: Sant'Agostino, il Carmine, il Duomo e Sant'Antonio. "Riaprire una chiesa come il Carmine vuol dire ridare speranza ad una città che sta morendo, dove è stato chiuso il liceo classico e i commercianti stanno abbassando le saracinesche. Ci auguriamo che la città possa tornare a vivere con i teramani che oramai non ci sono più", ha detto don Antonio Ginaldi questa sera a cerrtastampa. E' stato il Vescovo, Lorenzo Leuzzi a riaprire con una bella cerimonia la porta della chiesa e a celebrare la prima messa davanti ad una platea di fedeli e di rappresentanti del mondo politico e civile e militare della Città di Teramo.